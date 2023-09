Marek e Ricci stelle nella finale oro dei campionati di società under 23

Impegnata anche la giovane marciatrice Mihai

Nel fine settimana di atletica che vedrà il suo culmine, domenica 1 ottobre, con la prima edizione dei campionati del mondo di corsa su strada, si svolgerà tra domani e dopodomani l’ultima manifestazione nazionale in pista valida per l’assegnazione di uno scudetto tricolore, la Finale Oro dei campionati di società riservata agli atleti under 23, tra cui parteciperanno due campioni europei della manifestazione continentale riservata alle promesse disputata a Espoo in Finlandia, gli staffettisti della 4×100 Eric Marek e Marco Ricci, ma anche gli argenti della marcia Andrea Cosi tra gli uomini e Alexandrina Mihai tra le donne, e il giavellottista Michele Fina vincitore della medaglia di bronzo.

L’evento si svolgerà a Modena con le migliori dodici società sia al maschile che al femminile, fermo restando che potranno gareggiare gli atleti delle categorie promesse, dai 20 ai 22 anni, ma anche gli juniores di 18 e 19 anni, con la possibilità generale di partecipazione per quelli entrati nei gruppi sportivi militari che torneranno nelle proprie squadre d’origine nell’occasione.

Al termine della fase di qualificazione, sono in vetta le società campioni in carica, vincitrici lo scorso anno sempre a Modena, la Studentesca Rieti Milardi al maschile e la Bracco Milano tra le donne, ma tutto potrà naturalmente cambiare nelle due intense giornate di gare.