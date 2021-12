Marcell Jacobs debutta il 4 febbraio a Berlino

Sta per calare il sipario sul 2021 indimenticabile dell’Atletica Italiana, che è stato contraddistinto da tantissimi successi tra cui, su tutti, le 5 medaglie d’oro olimpiche, evento successo solo per altri due sport nella storia azzurra della manifestazione a cinque cerchi, e certamente il personaggio sovrano è stato il Re dei 100 metri, Marcell Jacobs, che in Giappone ha ottenuto ben due allori avendo dato il suo importante contributo anche per il trionfo della 4×100. Ed è proprio dal giorno della staffetta d’oro, il 6 agosto scorso, che non vediamo gareggiare Jacobs il quale, dopo aver inizialmente programmato una serie di ulteriori meeting a cominciare da quello di Diamond League ad Eugene negli States, ha preferito chiudere la sua stagione già ricchissima di soddisfazioni.