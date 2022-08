Lyles a Losanna per avvicinare il record di Bolt sui 200 metri

Stasera grande ripresa della Diamond League con l'Athletissima meeting

© sprintnews Ritorna questa sera a Losanna la Diamond League con il meeting Athletissima, dopo l’ennesima interruzione dovuta ai recenti campionati europei di Monaco, che vedrà la presenza di straordinari interpreti tra cui dodici campioni del mondo di Eugene 2022, dodici campioni olimpici di Tokyo 2021, e anche nove vincitori del trofeo del diamante dello scorso anno.

Ieri sera peraltro, nell’anteprima della manifestazione disputata in piazza a Losanna, il fenomeno svedese dell’asta, Armand Duplantis, ha come sempre dato spettacolo vincendo prima agevolmente la gara con due soli salti a 5.80 e 5.90, per poi superare alla terza prova i 6.00 e i 6.10 del record del meeting con cui si è accontentato, si fa per dire, senza provare il nuovo primato del mondo.

Al secondo e terzo posto, con la stessa quota di 5.80, lo statunitense Christopher Nilsen e il filippino Ernest John Obiena, con quest’ultimo che ha fatto un errore di più sulla misura.

Fra i tanti gradi protagonisti attesi nella serata odierna, che avrà il suo culmine tra le 20 e le 22 circa, ci sarà certamente il campione del mondo dei 200 metri, lo statunitense Noah Lyles, reduce da una straordinaria stagione in cui ha portato il suo primato personale, nonché primato americano, a 19″31 realizzato nella straripante vittoria iridata di Eugene, crono che rappresenta anche il terzo di sempre nella storia di questa disciplina dopo il 19″19 di Usain Bolt nel 2009 a Berlino, e il 19″26 del connazionale giamaicano Yohan Blake che lo realizzò nel 2011 a Bruxelles.

Nella gara del mezzo giro di pista i suoi principali avversari saranno i connazionali Erriyon Knighton e Michael Norman, ma la sua sarà sicuramente solo una sfida contro il cronometro in quello che, come lui stesso ha dichiarato alla vigilia, dovrebbe essere un tentativo di avvicinare in maniera ancor più decisa i due tempi mondiali che lo precedono nella storia.

Tra gli altri prestigiosi concorrenti sui blocchi anche il campione mondiale indoor dei 400 e dei 200 ai Commonwealth Games, il trinidegno Jereem Richards e il liberiano Joseph Fahnbulleh, ma grande curiosità per il debutto in Diamond League del britannico Charles Dobson, quarto agli europei di Monaco dietro a Filippo Tortu e vincitore dell’oro con la sua staffetta 4×400 metri.

Le dichiarazioni della vigilia di Lyles: “Mi preparo per ogni gara su pista come se volessi provare a battere il record del mondo. Non ne affronto nessuna senza l’intenzione di dare il meglio di me. Poi dipende sempre da come vanno gli allenamenti che fortunatamente sono andati molto bene, ultimamente, e sono molto eccitato per domani. Ho controllato il meteo e le previsioni sono buone. Se il vento sarà dalla mia parte, ad essere realistici, potrebbe essere una giornata fantastica per correre. Voglio fare il personale, vediamo se sarà possibile.”