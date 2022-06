Le sfide maschili dei campionati italiani di atletica

Marcell Jacobs iscritto ma ancora con la riserva sulla partecipazione

Si è svolta ieri, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, la conferenza stampa di presentazione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno da venerdì 24 a domenica 26 giugno presso lo Stadio Raul Guidobaldi.

A presentare la manifestazione è stato il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi insieme al Presidente della Studentesca Rieti “Andrea Milardi” Giuliano Casciani e al Direttore Tecnico della storica società sportiva, Alberto Milardi, ma ovviamente grande attenzione per i cinque atleti presenti, in rappresentanza di tutti coloro che gareggeranno nei 3 giorni della manifestazione, a cominciare dalla primatista italiana del salto con l’asta Roberta Bruni, e poi il campione italiano dell’alto e del lungo allievi, Mattia Furlani, il martellista Simone Falloni, il pesista Sebastiano Bianchetti e la discobola Stefania Strumillo.

In particolare il primo cittadino della città si è detto felice per la scelta di disputare questi campionati nella città che ha l’onore di governare in quanto certamente ne conferisce ulteriore lustro e immagine a livello nazionale.