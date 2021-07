Le Olimpiadi senza la leggenda Lemaitre

Il grande velocista francese già proiettato verso i Mondiali in Oregon

Domani iniziano i Giochi delle 32esime Olimpiadi, con l’Atletica che comincerà ufficialmente il 30 e, tra i grandi assenti della più importante manifestazione mondiale esistente, ci sarà il velocista francese Christophe Lemaitre, primo uomo al mondo di pelle chiara ad essere riuscito ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, salvo poi ottenere grandi risultati anche sulla distanza doppia dei 200, dove ha ottenuto la medaglia di bronzo proprio nel corso dei precedenti giochi a cinque cerchi disputati a Rio nel 2016.

Purtroppo Christophe, che l’11 giugno di quest’anno ha compiuto 31 anni, non potrà difendere a Tokyo il suo prestigioso piazzamento di 5 anni fa in quanto, per vari motivi, non è riuscito ad ottenere la qualificazione e, tra l’altro, non è stato nemmeno convocato per la staffetta 4×100 per aver saltato, di fatto, i campionati nazionali assoluti del suo Paese.

In questa stagione l’atleta è stato autore, come migliori crono, di 10″48 sui 100 e 20″69 sui 200 metri, tempi certamente non all’altezza delle sue migliori prestazioni che ricordiamo essere 9″92 sui 100 e 19″80 sui 200 e, oltre a non avere minimamente avvicinato i minimi olimpici previsti, non è riuscito in alcun modo nemmeno a rientrare attraverso il ranking mondiale.