Le grandi fatiche di Marcell Jacobs

Sabato 7 il debutto stagionale del campione olimpico atteso da settimane molto impegnative

Sabato 7 maggio a Nairobi in Kenia, nel Kip Keino Classic prova Gold del World Athletics Continental Tour, vi sarà il debutto stagionale all’aperto di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, ma anche medaglia d’oro mondiale sui 60 indoor di Belgrado 2022 lo scorso 19 marzo. ufficio-stampa

L’annuncio della presenza di Marcell sui blocchi di partenza dello stadio Kasarani, è giunta in realtà a sorpresa da pochissimi giorni, in quanto da tempo era stato annunciato il suo debutto ufficiale per mercoledì 18 maggio a Savona, sui 200 metri del meeting internazionale Giulio Ottolia, che avrebbe rappresentato per il velocista azzurro un test per valutare anche le sue potenzialità sul mezzo giro di pista, nell’ottica di preparare al meglio il suo primo grandissimo impegno all’aperto, costituito dalla sfida stellare del Prefontaine Classic di Eugene, il 28 maggio, nella prova statunitense valida per la Diamond League.

Evidentemente però, i riscontri cronometrici e le sensazioni avute dall’atleta negli allenamenti delle ultime settimane, hanno convinto lo staff del campione olimpico ad anticipare i tempi dell’esordio anche perché, effettivamente, l’occasione di Nairobi è particolarmente ghiotta in quanto si corre a oltre 1800 metri di altitudine, e vi sono concrete possibilità per il primatista europeo dei 100 metri di dare un ulteriore ritocco al suo già eccezionale 9″80, anche per la presenza del grande stimolo offerto dallo statunitense Fred Kerley, secondo a Tokyo proprio sui 100 e apparso già in grande condizione all’aperto, specialmente con un ottimo 19″80 sui 200.

Ovviamente da non trascurare la presenza in gara del primatista africano Ferdinand Omanyala, che proprio l’anno scorso nello stesso meeting fece il suo primato di 9″78, e naturalmente quella di Filippo Tortu, al suo debutto assoluto nel 2022, che finì la sua stagione 2021 proprio su quella pista con l’eccellente 20″11 nei 200 metri.