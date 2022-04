Le gare su strada del fine settimana

Abdelwahed e Arnaudo grandi protagonisti dell'Appia Run di Roma

Nell’attesa di conoscere i risultati del primo grande meeting internazionale outdoor dell’anno in pista, che si svolgerà oggi in occasione dei Bermuda Games di Devonshire, gara di apertura del Continental Tour Gold, anche questo fine settimana riserva alcune interessanti gare su strada, in particolare nella giornata di domenica dove peraltro si gareggerà pure in pista ma nella marcia. L’appuntamento principale vedrà ancora una volta, a distanza di due settimane dalla maratona, la citta di Roma a fare da cornice a una competizione con le sue meraviglie artistiche e, in particolare, nell’Appia Run si gareggerà su un percorso di 13 km unico al mondo in quanto caratterizzato da cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato, per poi finire sulla pista dello stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.

Alla partenza della gara che torna a disputarsi, domani 10 aprile, nella collocazione classica di primavera dopo lo stop del 2020 e lo slittamento in autunno dell’edizione 2021, ci saranno azzurri di spessore internazionale quali su tutti il finalista olimpico dei 3000 siepi Ahmed Abdelwahed e la mezzofondista nonché specialista del cross Anna Arnaudo. Abdelwahed, 25enne atleta che vive da sempre nella capitale pur se di origini egiziane, ha vissuto nel 2021 l’anno della sua grande esplosione agonistica iniziata il 19 maggio al Golden Spike Ostrava dove ha ottenuto il minimo olimpico diretto sulle siepi con il tempo di 8’21″54, ma soprattutto il 10 giugno, a Firenze, quando in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, ha ulteriormente polverizzato il proprio personale portandolo a 8’12″04, quarta miglior prestazione italiana di tutti i tempi in una specialità che ha visto grandissimi campioni quali, su tutti, il mitico Francesco Panetta che detiene il primato nazionale con il crono di 8’08″57 che gli fece vincere, nel 1987, i Mondiali a Roma.