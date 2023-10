Le dichiarazioni di Kiptum e Hassan dopo la Maratona di Chicago

L'approfondimento sulla sensazionale 42,195 km disputata ieri nella città dell'Illinois

Il vincitore della Maratona di Londra 2023 Kelvin Kiptum ha demolito di 34 secondi il primato del mondo di maratona detenuto dal connazionale Eliud Kipchoge fermando il cronometro in un clamoroso 2h00’35 nella Bank of America Chicago Marathon, limite che il bi-campione olimpico aveva realizzato a Berlino nel 2022 con il crono di 2h01’09.

Kiptum, che é diventato il primo atleta della storia ad infrangere la barriera delle 2h01’ su un percorso omologabile per i primati, ha iniziato subito la gara a grandissimo ritmo prendendo il largo insieme al debuttante in maratona, l’altro keniano Daniel Mateiko, insieme al quale hanno staccato un gruppo di sette atleti dopo aver raggiunto il passaggio al 5° km in 14’26, per poi transitare al 10° km in 28’42” in una proiezione da primato del mondo.