Le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia degli Eurocross di Bruxelles

SPRINTNEWS

Quattro dei sei campioni europei individuali dell’ultima edizione degli Europei di corsa campestre di Venaria Reale 2022 difenderanno oggi i loro titoli al Parco di Laeken di Bruxelles che si trova a nord della capitale belga vicino all’Atomium e allo Stadio Re Baldovino, sede storica del Memorial Ivo Van Damme.

La rassegna continentale torna nella capitale del Belgio dopo l’edizione del 2008 dove, quindici anni fa, l’azzurro Andrea Lalli vinse il titolo europeo under 23 di cross a Bruxelles, unico atleta italiano sinora in grado di vincere titoli europei di cross nelle tre categorie, under 10, under 23 e seniores ma oggi una delle nostre due principali punte della manifestazione insieme a Yeman Crippa, Nadia Battocletti, proverà ad emulare l’impresa di Lalli, dopo aver vinto 4 titoli giovanili, ma troverà sulla sua strada atlete di grande spessore a cominciare dalla campionessa europea in carica Karoline Bjerkeli Grovdal che inseguirà a sua volta il suo terzo titolo europeo individuale di cross e la decima medaglia della sua carriera.



L’atleta norvegese conquistò il suo primo podio a questi campionati quando si aggiudicò l’argento nella gara under 20 a San Giorgio su Legnano nel 2006 a 16 anni e poi, tre anni dopo, conquistò la medaglia d’oro sempre a livello juniores a Dublino 2009 mentre, nella categoria assolute ha vinto due ori consecutivi a Dublino 2021 e a Torino 2022, l’argento a Lisbona 2019 e quattro bronzi a Hyères 2015, Chia 2016, Samorin 2017 e a Tilburg 2018.



Come ben noto ai tifosi azzurri Battocletti ha vinto un totale di quattro medaglie d’oro agli Europei di cross, due nella categoria under 20 a Tilburg 2018 e a Lisbona 2019 e due nella categoria under 23 a Dublino 2021 e a Venaria Reale 2022 e, se vincesse la medaglia d’oro oggi diventerebbe la prima donna nella storia degli Europei di Cross a vincere titoli continentali nelle tre categorie under 20, under 23 e seniores.