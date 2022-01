Larissa ricomincia dalla pedana del record

Sabato 22 la Iapichino torna a gareggiare dopo 7 mesi

Esattamente 11 mesi fa, il 20 febbraio 2021, Larissa Iapichino ha scritto una pagina storica nella disciplina del lungo femminile, saltando sulla pedana del Palaindoor di Ancona, nell’ambito dei campionati nazionali assoluti, la sensazionale misura di 6,91 metri che le è valsa il record italiano assoluto, pari a quello realizzato dalla madre Fiona May nel 1998, ma anche il record mondiale under 20 che apparteneva dal 1983, ben 38 anni prima, ad un’atleta leggendaria quale Heike Drechsler che aveva saltato 6,88.

Un’impresa pazzesca realizzata a soli 18 anni, tra l’altro ancora oggi l’unico primato intercontinentale, tra tutte le categorie dell’atletica, che appartenga ad un’atleta azzurra, che le aveva aperto grandi prospettive, a cominciare dalla partecipazione agli Euroindoor del mese successivo a Torun, ma naturalmente anche per le Olimpiadi di Tokyo e i Campionati del mondo under 20 di Nairobi.

Purtroppo poi, non tutto è andato come tale straordinario risultato aveva fatto presagire, inizialmente per qualche problema tecnico che ha di fatto portato l’atleta stessa a decidere di cambiare allenatore e a farsi seguire dal padre Gianni, ma soprattutto per la grande sfortuna di aver subito un infortunio importante, il 26 giugno scorso a Rovereto, nell’ambito della sua vittoria ai Campionati italiani all’aperto, che le ha impedito di proseguire la stagione con tutti gli importantissimi appuntamenti previsti.