Larissa Iapichino si testa nel lungo di Belgrado

La saltatrice azzurra prova la condizione

Passa da Belgrado la strada che porterà Larissa Iapichino, medaglia d’argento del lungo agli Europei indoor dell’anno scorso a Istanbul, all’importantissimo appuntamento dei Mondiali al coperto di Glasgow, per quella che sarà di fatto la sua seconda gara dell’anno dopo il buon debutto del 27 gennaio scorso, quando vinse il meeting di Sabadell con una miglior misura di 6,62.

Le avversarie più pericolose per la ventunenne saltatrice azzurra saranno la serba Milica Gardasevic, la brasiliana medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene 2022, Laeticia Oro Melo, e la bulgara campionessa mondiale under 20, Plamena Mitkova, ottimo stimolo ulteriore per verificare la condizione e le risposte tecniche in vista della rassegna iridata in programma dal 1° al 3 marzo in Scozia, prima della quale ci sarà un altro prestigioso evento quale l’Istaf indoor di Berlino del 23 febbraio.

Da ricordare come nella stagione in corso del salto in lungo, quattro atlete abbiano superato la barriera dei sei e ottanta, a cominciare dalla statunitense Tara Davis con 6.86, poi la giamaicana Ackelia Smith con 6.85, la nigeriana Ese Brume 6.84 e infine la tedesca Laura Raquel Muller con 6,81.