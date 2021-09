La Torre confermato responsabile tecnico sino al 2024

La trionfale stagione agonistica dell’atletica italiana, culminata con le cinque medaglie d’oro olimpiche, evento mai successo nella storia di questo sport, ha inevitabilmente fatto si che ieri, nel corso del Consiglio Federale riunito a Roma, venisse rinnovato all’unanimità l’incarico al vertice tecnico azzurro. Confermato, quindi, alla guida delle squadre nazionali il Direttore Tecnico (e Scientifico, come da nuova denominazione) Antonio La Torre, ma anche i Vicedirettori Tecnici Roberto Pericoli (attività assoluta e di sviluppo) e Antonio Andreozzi (attività giovanile, Under 23, Under 20 e Under 18).