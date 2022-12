La stella emergente del giavellotto Adriana Vilagos

© Getty Images

La 18enne giavellottista serba Adriana Vilagos è salita sulla ribalta internazionale nella stagione 2021 quando ha vinto la medaglia d’argento ai campionati europei under 20 di Tallin in Estonia con 60.44m, alle spalle della greca Eline Tzengko, e l’oro ai mondiali sempre della categoria juniores di Nairobi in Kenya, davanti all’ellenica, con 61.48m che le è valso la migliore prestazione mondiale under 20 dell’anno e il record nazionale juniores per poi, nel settembre dello stesso anno, migliorarsi lanciando alla misura di 62.36m sempre all’età di 17 anni. Nel corso del 2022 Vilagos ha superato tutte le aspettative piazzandosi tra le prime tre in 15 delle 16 gare disputate e ha migliorato di oltre un metro il suo personale con 63.52m. Nella prima parte della stagione Adriana ha vinto medaglie d’oro ai Campionati dei Balcani con 60.51m e ai Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria con 60.22m e poi, all’inizio di agosto, ha confermato il titolo mondiale under 20 dell’anno precedente vincendo allo Stadio Pasqual Guerrero di Cali con 63.52m, record dei campionati, primato europeo e terza migliore prestazione mondiale under 20 di sempre.