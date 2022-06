La situazione delle qualificazioni per i Mondiali di Eugene

Il 26 giugno prossimo sarà la data ultima fissata da World Athletics per ottenere la qualificazione per le gare di atletica del programma dei Campionati del Mondo che si disputeranno a Eugene, in Oregon-Stati Uniti, dal 15 al 24 luglio prossimo, primo dei due massimi appuntamenti internazionali dell’anno in quanto, per la logica dei rinvii causati dalla pandemia mondiale, si disputeranno ad agosto, dal 15 al 21, anche i Campionati Europei che mai si erano disputati nella stessa stagione dei campionati iridati. Mancano dunque 6 giorni agli atleti e alle atlete italiani/e, ma anche di tutto il mondo, per cercare di ottenere il minimo richiesto o, quantomeno, per rientrare nelle posizioni utili previste dal ranking mondiale e, tra l’altro, in questa settimana non vi saranno meeting internazionali, né di Diamond League che di Continental Tour, che assegnano punti importanti per il ranking, in quanto vi saranno in tantissime nazioni i rispettivi campionati nazionali che, a loro volto assegnano punteggi o addirittura, come nel caso degli Stati Uniti, regaleranno in quasi tutte le discipline, visto il livello degli atleti di quella nazione, i tre posti per partecipare.

© Fidal/Colombo