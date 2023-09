La rivoluzione dolce di Sportcity

Grande successo dell'evento ideato dall'ex segretario FIDAL Fabio Pagliara

© sprintnews

Quando tre anni fa, nella fervida mente di Fabio Pagliara grande dirigente sportivo di varie discipline e ci piace in particolar modo ricordarlo per i suoi 8 anni di Segretario Generale della Federazione Italiana di Atletica, nacque l’idea insieme ad alcuni suoi collaboratori di creare la Fondazione Sportcity e con essa lo straordinario e visionario progetto di riconquistare gli spazi urbani, di trasformare piazze, spazi verdi, centri storici e periferie in palestre a cielo aperto per permettere a tutti, giovani e meno giovani, atleti e sedentari, di praticare liberamente lo sport, di trovare sotto casa, attrezzature, istruttori e insegnanti per diventare almeno per un giorno, protagonista, nessuno avrebbe immaginato il successo che tale iniziativa, ormai giunta alla terza edizione svoltasi domenica scorsa, avrebbe raggiunto.

Mai come in questi giorni, oltretutto, tale idea appare assolutamente visionaria in considerazione dello storico cambiamento di un articolo della Costituzione Italiana, il numero 33, a cui è stato aggiunto un comma che recita “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

L’edizione appena passata dello Sportcity Day, organizzata da Fondazione Sportcity in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è andata in scena in tutta Italia in 140 città da nord a sud della penisola, e può essere considerata indubbiamente il D-Day dell’inarrestabile ‘Rivoluzione Dolce’ che la Fondazione ha pensato e regalato a tutti gli italiani.