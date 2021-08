La rivincita di Pocket Rocket nello stadio pieno di Losanna

L'approfondimento e le interviste di Athletissima 2021

Losanna ha ritrovato il grande pubblico nella magica notte di Athletissima allo Stade Olympique de la Pontaise. Non eravamo più abituati a vedere tanta gente per una manifestazione di atletica nell’anno in cui molti eventi sono stati organizzati a porte chiuse.

Che emozione rivedere tante famiglie con bambini e risentire il tifo degli spettatori. Il meeting organizzato da Jacky Delapierre e dal suo team è stato il primo meeting con la capienza piena come ai tempi pre-covid.

Questa è forse la notizia più bella di una serata davvero emozionante, che si è conclusa con il giro d’onore dei vincitori della serata su delle automobili festeggiati dagli applausi scroscianti degli oltre 11000 spettatori accorsi nello Stade Olympique de la Pontaise nella città affacciata sul Lago Lemano, dove hanno la sede il CIO e il Museo olimpico.

La gara più attesa della serata erano i 100 metri femminili con la possibilità non remota di tentativo di record del mondo da parte di Elaine Thompson-Herah, reduce dal sensazionale 10″54 di Eugene e, invece, c’è stata la grande vittoria, con proprio primato personale, della sua connazionale Shelly-Ann Fraser-Pryce che si è presa una rivincita rispetto alle ultime sconfitte.