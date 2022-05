La Regina Felix al Golden Spike di Ostrava

13 azzurri in gara oggi con Tamberi pronto per tornare a salire

Tanti atleti di grande spessore, tra cui campioni del mondo ed anche olimpici quali su tutti Gianmarco Tamberi che proverà subito a riprendersi dalla piccola delusione di Trieste di sabato, saranno protagonisti di una serie di sfide di altissimo livello nel classico Golden Spike, prova Gold del World Athletics Continental Tour, che si disputerà oggi martedì 31 maggio, a Ostrava nella Repubblica Ceca.

Al debutto su una pista europea nel 2022 ci sarà, sui blocchi dei 200 metri, la leggenda in attività agonistica dell’atletica mondiale femminile, la straordinaria statunitense Allison Felix che vanta un palmares mostruoso fatto da 21 medaglie d’oro, tra Olimpiadi e Mondiali, ottenute in 10 partecipazioni a campionati iridati, di cui 2 al coperto, e 5 a giochi a cinque cerchi considerando che dal 2003, anno dei mondiali all’aperto di Parigi Saint- Denis quando aveva solamente 17 anni, non ha più saltato uno dei due principali appuntamenti mondiali di atletica all’aperto, concedendosi anche l’infinita gioia di diventare mamma nel periodo intercorso tra i campionati iridati di Londra 2017 e quelli di Doha 2019.

Allison, che compirà 37 anni il prossimo 18 novembre, ha ottenuto l’anno scorso ai Giochi di Tokyo, nei 400 metri, una delle sue rare medaglie di bronzo, solo tre in carriera, ma anche l’ennesimo oro conquistato con la staffetta 4×400.