La Regina della marcia in strada per il Giappone

Eleonora Giorgi in gara sulla distanza delle prossime Olimpiadi

Eleonora Anna Giorgi è l’atleta italiana capace, ai mondiali di Doha 2019, di ottenere l’unico podio di tutta la spedizione azzurra, in quella che certamente è stata una delle gare più massacranti di tutti i campionati del Qatar, disputati in condizioni climatiche proibitive per il caldo e l’umidità, la 50 chilometri di marcia. Quella medaglia di bronzo le è valsa, tra l’altro, per una serie di ulteriori risultati cronometrici nell’anno, il primo posto del ranking world athletics legato a quella specifica gara, posizione che ancora riveste complice anche il fatto che la pandemia abbia bloccato, per lungo tempo, le manifestazioni di questo genere e i relativi aggiornamenti di classifica.