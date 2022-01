La nuova vita tedesca di Alessia Trost

Sono passati quasi 9 anni da quel 28 gennaio 2013 quando Alessia Trost, nel corso del meeting internazionale di Třinec (Repubblica Ceca), valicò l’asticella a 2 metri, soglia di eccellenza per qualsiasi saltatrice in alto. L’azzurra non aveva ancora compiuto vent’anni, è nata a Pordenone l’8 marzo 1993, e vantava già un grande palmares tra cui due titoli mondiali, uno allieve e uno juniores, oltre a tanti titoli italiani e affermazioni nelle più svariate manifestazioni giovanili.