La Maratona di Milano verso il record di iscritti

Grande successo per la ventiduesima edizione della 42,195 km meneghina

Domenica 7 aprile si disputerà la ventiduesima edizione della Maratona di Milano con un numero di iscrizioni senza precedenti essendo già arrivate a 8.000 con il valore aggiunto, a livello sociale e turistico, che il 40 per cento provengano dall’estero e in particolare, citando le nazioni per ordine di importanza numerica, da Francia, Gran Bretagna, Belgio, Irlanda e Germania.

Ieri vi è stata a Palazzo Marino, in Piazza della Scala, la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza di varie personalità e tante le organizzazioni no profit intervenute con i loro Ambassador, tra cui la Fondazione Laureus Italia con Boris Becker, la Fondazione Italiana Diabete con Massimo Ambrosini e Rachele Sangiuliano, WeWorld con la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, C’è da fare con la co-fondatrice Silvia Rocchi e la Guardia di Finanza, che parteciperà con diverse staffette, di cui una composta da atleti agonisti e capitanata da Pietro Arese e altre con ex atleti e appartenenti al Corpo, nell’anno del 250esimo anniversario di fondazione.

La grande partecipazione, anche dall’estero, è certamente dovuta al fatto che il tragitto si sia sempre rivelato negli anni molto veloce e scorrevole, e così dovrebbe essere anche quest’anno con l’unico cambiamento derivante dal fatto che la partenza e l’arrivo saranno in Piazza Duomo, e non più in Corso Venezia, con un’ulteriore aggiunta di fascino al momento decisivo della competizione, mentre rimane il percorso ad anello come progettato nel 2015 con i suoi circa 19 chilometri che interesseranno il centro cittadino.