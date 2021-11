La domenica delle maratone

Un grande festa per le strade di tre bellissime città italiane

Un autunno ricchissimo di maratone questo del 2021, come più volte scritto, a causa dei tanti rinvii avvenuti durante l’anno a causa della pandemia che hanno fatto si che, in questo periodo, venissero concentrate tante competizioni sulla distanza dei 42,195 km, sia a livello mondiale ma anche in Italia dove, proprio oggi, se ne disputeranno addirittura tre.

A Ravenna, splendida città d’arte, si terrà la Hoka Maratona, con la presenza attesa di circa 3300 iscritti in rappresentanza di 42 nazioni, che si divideranno anche con l’altra importante gara competitiva prevista sulla mezza equivalente a 21,097 km.