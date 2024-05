La 17enne Valensin vola in 23″49 sui 200 donne dei societari a Bergamo

Sfiorata la miglior prestazione italiana di Dalia Kaddari

Elisa Valensin, 17 anni compiuti il 1° gennaio di quest’anno, si conferma ben più che una promessa ma una certezza assoluta e, a Bergamo su una pista non velocissima con anche il vento contro ufficializzato a -0,5 m/s, realizza il proprio personale sui 200 metri grazie ad un eccellente 23″49, che la porta a soli 4 centesimi dalla miglior prestazione italiana under 18 di Dalia Kaddari, proiettandola già da quest’anno verso obiettivi certamente ambiziosi, a cominciare dalla sua partecipazione sabato prossimo alla gara del mezzo giro di pista del Roma Sprint Festival.

Nella prova valida per la fase regionale femminile lombarda dei campionati societari, la velocista allenata da Fausto Frigerio, che questo inverno aveva stabilito il record nazionale under 18 e under 20 indoor con 23″72, si lascia nettamente dietro un’atleta esperta quale Gloria Hooper seconda in 24″00, mentre tra gli altri risultati da segnalare il debutto sui 400 ostacoli di Alessia Seramondi vittoriosa con 57″68, i successi nel lungo con 6,21 di Veronica Crida e di Emily Conte nel disco con 56,53.

Nelle gare maschili della Lombardia a Nembro in provincia di Bergamo, Mario Lambrughi corre in 49″65 sui 400 ostacoli.