Kwizera e Niyonsaba dominano nel cross di Venta de Banos

© Efe

Il burundese Rodrigue Kwizera e la sua connazionale Francine Niyonsaba hanno ottenuto due agevoli vittorie nella 42esima edizione del Cross Internacional de Venta de Banos, nono meeting Gold del World Athletics Cross Country Tour di questa stagione, che si è svolto ieri nel piccolo villaggio iberico di circa 6500 abitanti, noto a livello internazionale proprio per questo importante evento di corsa campestre. In una bellissima giornata di sole, Kwizera ha confermato il successo ottenuto l’anno scorso sullo stesso percorso di 10.575 metri, che ha visto lo spagnolo Adel Mechaal in testa al gruppo nelle fasi iniziali, davanti al favoritissimo atleta del Burundi e al suo connazionale Egide Ntakarutimana, al marocchino Abderrahmane Aferdi, al portoghese Etson Barros, nonché agli altri due fratelli iberici Abdessamad e Abdennasser Oukhelfen. All’inizio del terzo chilometro, il gruppo di testa si è ridotto a quattro atleti, Mechaal, Oukhelfen, Aferdi e Kwizera il quale ha fatto la sua prima mossa importante 1 km e mezzo dopo, quando ha preso il comando per la prima volta aumentando il ritmo della gara e, a quel punto, il solo Abdessamad Oukhelfen, bronzo europeo under 23 di cross country del 2019 a Lisbona e decimo nella gara senior degli Eurocross di Venaria Reale di 8 giorni fa, è riuscito a tenere il cambio di velocità del battistrada.