Kipchumba vince la Maratona di Shanghai

Tra le donne successo dell'etiope Siranesh Yirga

Il keniano Philmon Kiptoo Kipchumba ha vinto la Maratona di Shanghai con il tempo di 2h05’35 con cui ha anche demolito di quasi due minuti il precedente record personale di 2h07’28, stabilito in occasione della vittoria alla Maratona di Monaco di Baviera del 2022, il record del percorso detenuto da otto anni dal connazionale Paul Lonyangata, ma anche il primato all-comers sul suolo cinese realizzato sempre da un atleta del suo Paese, Moses Mosop il quale lo deteneva con 2h06’1” dal 2015.

Lo svolgimento della gara ha visto un gruppo numeroso comprendente 15 atleti che è transitato al 10° km in 29’50, al 15° in 44’48 e al 20° in 59’55 ma, dopo il passaggio al 25° km soltanto quattro atleti, Kipchumba, Solomon Kirwa Yego, Kenneth Keter e la medaglia di bronzo dei Mondiali di Londra 2017 Alphonce Simbu, sono riusciti a tenere il ritmo del pacemaker e questo quartetto di testa è transitato al 30° km in 1h29’24 con un minuto di vantaggio rispetto alla tabella di marcia, continuando a spingere nei chilometri finali.

Yego, atleta accreditato di un personale di 2h06’24 e vincitore alla Maratona di Copenhagen, è stato il primo a prendere l’iniziativa con Keter che ha incominciato a perdere terreno mentre Simbu ha accelerato a sua volta andando al comando al 40° km, ma Yego e Kipchumba sono riusciti a tenere il passo del tanzaniano per cui i tre hanno dato vita ad un testa a testa fino ad un chilometro dalla fine quando Kipchumba ha lanciato l’attacco decisivo a 500 metri dalla fine e si è involato verso il successo di pochi secondi su Simbu, due volte classificato tra i primi otto alle Olimpiadi, anche lui al personale con 2h05’39, con Yego al terzo posto in 2h05’42 e Kenneth Kiprop Keter, quarto atleta ad essere sceso sotto le 2h06’, con 2h05’53.