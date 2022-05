Kenteris la meteora che ha vinto tutto nella storia della velocità

Kōnstantinos Kenterīs è stato un velocista greco, balzato improvvisamente agli onori delle cronache sportive mondiali alla fine del settembre 2000 quando, all’età di 27 anni compiuti il precedente 11 luglio, conquistò la medaglia d’oro nei 200 metri piani ai Giochi di Sydney con il tempo di 20″09. Nei due anni successivi riuscì nell’impresa di vincere il titolo mondiale, sempre sul mezzo giro di pista, a Edmonton in Canada con il tempo di 20″04 e poi, nel 2002, di ottenere l’oro europeo ai campionati svolti a Monaco di Baviera in Germania, esattamente dove si svolgeranno questo agosto, dove fece anche quello che restò per sempre il suo primato personale di 19″85.

