Katir vince per la seconda volta a Gateshead

Bromell si riscatta sui 100 dopo il passo falso di Montecarlo

Lo spagnolo di origini africane Mohamed Katir ha vinto per la seconda volta in questa stagione sulla pista di Gateshead aggiudicandosi i 3000 metri con l’eccellente tempo di 7’27”65, primato spagnolo e record del meeting nella gara che ha concluso in bellezza il Muller British Grand Prix di Gateshead. Katir si era imposto sui 5000 metri sulla pista di Gateshead in 13’0”52 in occasione della prima tappa della Diamond League disputata lo scorso 23 Maggio.

Katir aveva già migliorato i suoi record sui 5000 metri con 12’50”79 al Golden Gala e sui 1500 metri con 3’28”76 a Montecarlo. L’australiano Stewart McSweyn è sceso per la seconda volta in carriera sotto la barriera dei 7’30” con 7’28”94, seconda migliore prestazione della sua carriera dopo il 7’28”02 realizzato al Golden Gala dell’anno scorso. Il finalista olimpico dei 5000 metri Andrew Butchart ha stabilito il primato scozzese con 7’35”18 precedendo il giovane keniano Jacop Krop (7’35”64).