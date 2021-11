Jepchirchir vince anche nella New York City Marathon

La campionessa olimpica si conferma anche nella più prestigiosa maratona del mondo

La keniota Peres Jepchirchir, campionessa olimpica di maratona a Sapporo solamente tre mesi fa, ottiene un’altra straordinaria vittoria in una delle discipline più impegnative dell’atletica, vincendo la 50esima edizione della TCS New York City Marathon, manifestazione facente parte del World Athletics Elite Platinum Label.

Mai prima d’ora un atleta aveva vinto sia la maratona olimpica che quella di New York City, ma Jepchirchir ha fatto la storia in tal senso realizzando l’ottimo crono di 2h22’39 dopo aver superato la sua connazionale Viola Cheptoo e l’etiope Ababel Yeshaneh nelle fasi finali della gara statunitense. Jepchirchir è stata in testa a un gruppo di dodici atlete che ha percorso i primi 10 km in 35’02, mentre poi erano in nove a metà percorso, raggiunto in 1h12’43.