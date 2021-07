Jacobs prenota la finale olimpica

Esame superato a Montecarlo

Nella tappa monegasca di Diamond League, straordinaria impressione lasciata dal primatista italiano dei 100 metri, Marcell Jacobs, che ottiene un prestigioso terzo posto in una gara ricca di avversari di primissimo piano, tra cui i tre statunitensi sul podio dei recenti Trials Olimpici. Per Marcell un grande crono anche di 9″99 che lo porta, per la seconda volta nell’anno e in carriera, sotto i 10 secondi, dopo il 9″95 di Savona, ma il valore di questo tempo è ben maggiore in quanto ottenuto con quasi totale assenza di vento ma, soprattutto, in un contesto che avrebbe potuto essere da finale olimpica a cui da ieri sera, senza troppe riserve, il velocista azzurro punta con anche, ormai, qualche aspettativa maggiore. Il suo grande avversario, da anni, Filippo Tortu, non è stato all’altezza delle sue migliori prestazioni, chiudendo la gara in settima posizione con 10″17, ma la sua gara non va ritenuta negativa in quanto è apparso in crescita rispetto alle precedenti uscite, anche se ha ancora dei piccoli problemi nella fase lanciata della corsa che, da sempre, è stata la sua grande forza agonistica.