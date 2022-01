Jacobs parte per la riconquista del mondo

Venerdì 4 febbraio la prima gara dell'anno per il campione olimpico dei 100 metri

Come anticipato già qualche settimana fa, è ormai ufficiale il debutto nella stagione agonistica 2022 di Marcell Jacobs, il prossimo 4 febbraio a Berlino, nell’ambito dei 60 metri dell’Istaf Indoor che si correranno sul rettilineo della Mercedes Benz Arena.

Ovviamente c’è una grandissima attesa per tale evento anche perché, il campione olimpico dei 100 e della 4×100, non corre una gara dal 6 agosto scorso, dalla sua seconda frazione della staffetta d’oro, e quindi avrà assolutamente tutti gli occhi del mondo addosso perché adesso è lui l’atleta da battere.

Marcell, che si trova ancora a Tenerife per allenarsi con un clima particolarmente mite, tornerà in Italia il 28 gennaio e, leggendo varie dichiarazioni rilasciate a tutti i media sia da lui che dal suo allenatore Camossi, sembra che la sua condizione sia già ottimale e che non veda l’ora di andare sui blocchi di partenza, per mettere a tacere coloro che si sono stupiti del suo inaspettato successo olimpico individuale.