Jacobs contro Tortu in una finale quasi Olimpica

Anche Tamberi stasera in uno straordinario meeting di Montecarlo

La strada che porta alle Olimpiadi di Tokyo passa da Montecarlo. Il meeting Herculis EBS in programma questa sera allo Stadio Louis II si preannuncia come una vera anteprima dei Giochi Olimpici nella terra del Sol Levante.

Saranno presenti dieci campioni del mondo, undici detentori di migliori prestazioni mondiali dell’anno e sei primatisti del mondo che potranno contare su una cornice di pubblico di 8000 spettatori nel massimo rispetto delle disposizioni anti Covid.

Sarà anche la serata di quella che è la sfida tanto attesa da mesi tra i due più forti velocisti italiani, Marcell Jacobs e Filippo Tortu, che si troveranno ai blocchi dei 100 metri in una delle gare più belle della loro vita, da un punto di vista di contenuti tecnici, per la presenza di avversari che hanno tutte le carte in regola per poter essere dei finalisti dei prossimi giochi a cinque cerchi insieme, come tutti auspichiamo, proprio ai nostri due uomini da sub 10.

Tortu non ha trovato ancora le condizioni giuste per esprimersi al meglio a causa del vento contrario nelle ultime due gare disputate a Ginevra e Madrid, ma la veloce pista monegasca e le condizioni climatiche generalmente favorevoli del Principato potrebbero permettere allo sprinter brianzolo di esprimersi al meglio e di realizzare un tempo che possa dargli un’iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Filippo è in vantaggio per 6-1 nei sette scontri diretti finora disputati contro Marcell.