Jacobs 10″06 al rientro sui 100 metri a Chorzow

Bel secondo posto di Alessia Trost nell'alto con 1,93

Nel meeting internazionale di Continental Tour Memorial Janusz Kusociński, disputato ieri a Chorzow, 5 italiani in gara con l’attenzione maggiore per il ritorno in gara, dopo il primato italiano sui 100 metri del 13 maggio a Savona, di Marcell Jacobs. Assolutamente ottimo il suo rientro dopo l’infortunio, distrazione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra, con il velocista che vince facilmente la gara in 10″06, dimostrando come la sua condizione sia ancora ottimale, con particolare riguardo alla fase lanciata dove mette in mostra una grandissima reattività dei piedi.

Sul rettilineo dello stadio Slaski, con lieve vento a favore (+0.2), Jacobs precede il gambiano Ebrima Camara che indovina una grande partenza, ma poi viene travolto dal grande recupero dell’azzurro e finisce secondo in 10″16, con l’ivoriano Arthur Cissé terzo con 10″25. Le dichiarazioni di Marcell: “Un rientro così mi dice che ci siamo, l’obiettivo era liberare la mente da tutti i pensieri che potevano esserci dopo un infortunio, ritrovare le sensazioni e correre senza fastidi: così è stato e sono contentissimo. Erano importanti questi aspetti più che il tempo, che comunque è quello che mi aspettavo per questa gara. Poi magari con un po’ di vento alle spalle si poteva fare ancora meglio. Ho sentito un po’ di fatica in fondo, negli ultimi dieci metri, forse perché mi manca ancora un po’ di lavoro. Non mi è piaciuto il tempo di reazione (0.178, ndr) e in generale l’uscita dai blocchi, l’ho trovata macchinosa, al rallentatore. Il gambiano Camara mi è scappato via subito. Però ho pensato soltanto a me, non mi sono preoccupato. Va bene così. Ho ‘rosicato’ tanto in queste ultime settimane senza gare, è stato frustrante doversi fermare dopo un inizio come quello di Savona. Ora però ho le conferme che servivano. Mi vedrete agli Assoluti e poi in un paio di tappe della Diamond League, probabilmente Montecarlo e Londra“.