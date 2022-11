Il triplete azzurro di Andrea Lalli nella storia dell’Eurocross

Tre titoli europei in tre categorie diverse

Andrea Lalli è un 35enne ex corridore azzurro, nato a Firenze il 20 maggio 1987, sin da giovane considerato un buon talento dell’atletica nel mezzofondo e nel fondo, che però è stato frenato nella sua carriera da numerosi infortuni che lo hanno costretto ad un ritiro prematuro alla fine del 2017 quando, di fatto, ha corso la sua ultima gara il 31 dicembre sui 10 km della BOclassic a Bolzano.

Lalli, che peraltro continua la sua attività sportiva nell’ambito del ciclismo e nutre sempre una grande passione per l’atletica, si è cimentato su varie distanze dagli 800 metri in pista alla Maratona dove, in quella famosissima di New York, ha ottenuto nel 2015 l’undicesimo posto assoluto, primo tra gli atleti europei e, tra l’altro, va ricordato che sulla mezza maratona vanta un eccellente personale di 1h01’11, ottenuto a Milano nel 2012, crono di grande valore specie se corso 10 anni fa con scarpe meno reattive rispetto ad oggi.