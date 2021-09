Il saluto agonistico di Matteo Galvan

Domenica scorsa a Caorle l'ultima gara dell'ex primatista dei 400 piani

Domenica scorsa a Caorle, Matteo Galvan, velocista azzurro specialista di 100, 200 e 400 metri, ha disputato la sua ultima competizione agonistica ufficiale, correndo la terza frazione della staffetta 4×400 nel corso della finale dei Campionati Societari.

Matteo, che ha compiuto 33 anni lo scorso 24 agosto, è un atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ma, nelle ultime due gare della sua carriera, ha indossato la maglia della società di origine, quella della sua città di nascita, l’Atletica Vicentina e, nella prima giornata delle gare di Caorle ha anche disputato l’ultima gara individuale, sui 400 metri, vincendo la sua serie in 48″87 e risultando alla fine sesto nella classifica generale finale.

Un ritiro inaspettato sino a poche settimane fa, perché l’azzurro aveva fatto parte della spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo, quale riserva nelle formazioni sia della 4×400 maschile che in quella della 4×400 mista, e si pensava in ogni caso che avrebbe continuato almeno sino alla fine del 2022 nella cui stagione vi saranno appuntamenti molto importanti, quali i Mondiali in Oregon, ma anche gli europei di Monaco di Baviera, dove Matteo avrebbe potuto certamente dare un grande contributo con la sua esperienza.

Evidentemente, però, i troppi problemi fisici accusati specialmente negli ultimi anni hanno fatto mancare a questo grande guerriero della pista la voglia e la determinazione per andare avanti a soffrire.