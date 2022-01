Il meglio dei lanci nel 2021

SPRINTNEWS

Crouser leader incontrastato del settore

In attesa del primo grande appuntamento dell’anno che sarà tra due giorni, a San Giorgio su Legnano, in occasione della 65esima edizione del Campaccio, tradizionale corsa campestre italiana, riviviamo i maggiori momenti agonistici di un settore dell’atletica, quello dei lanci, che taluni ritengono poco spettacolare perché non vi è un movimento atletico di corsa, ma che rappresenta invece un eccezionale mix di forza, velocità, agilità e, naturalmente, tecnica. Il 2021, è stato contraddistinto in particolare dalle straordinarie imprese dello statunitense Ryan Crouser che, oltre ad aver ottenuto due record del mondo nel getto del peso indoor e outdoor, ed avere vinto il titolo olimpico, ha chiuso la stagione imbattuto in ogni competizione svolta e, per tutte queste ragioni, è stato anche nominato dalla più prestigiosa rivista mondiale di atletica, Track & Field News, l’atleta dell’anno, mentre nella classifica degli Awards di World Athletics, è stato superato alla fine dal norvegese Karsten Warholm.

In realtà, il ventinovenne fuoriclasse dell’Oregon è imbattuto dalla finale dei Mondiali di Doha nel 2019 quando perse di un centimetro contro il connazionale Joe Kovacs (22.91m contro 22.90m). Nella sua carriera Crouser ha lanciato oltre i 22 metri 163 volte (più di un terzo di tutti i lanci della storia oltre questa barriera). Nel corso del 2021 Crouser ha superato la barriera dei 22 metri in 12 gare disputate e ha fatto registrare nove delle migliori dieci performance del 2021.