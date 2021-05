Il battesimo in Diamond League della Iapichino

La prima volta di Larissa nello stadio della sua città

Manca meno di un mese, sarà il 10 giugno prossimo, alla tappa italiana della Diamond League, il Golden Gala Pietro Mennea, che quest’anno eccezionalmente non si svolgerà nella classica cornice dello Stadio Olimpico di Roma, non utilizzabile per via degli Europei di calcio. Sarà, dunque, l’Asics Firenze Marathon Stadium di Firenze il teatro di questo grande evento e cominciano ad essere comunicati i primi grandi protagonisti, a cominciare dalle atlete specialiste del salto in lungo che daranno vita, certamente, a un gara di altissimi contenuti tecnici.

Sarà la 41esima edizione di questa manifestazione e sarà il grande debutto, sia in essa come in tutto il circuito della Wanda Diamond League, della giovanissima Larissa Iapichino, 19 anni da compiere il prossimo 18 luglio, reduce da una eccezionale stagione invernale in cui ha ottenuto il record del mondo indoor under 20, con uno straordinario salto a 6,91 che le è valso anche il record italiano assoluto, al pari della madre, Fiona May che lo fece nel 1998. Per il suo esordio Larissa troverà sulla sua strada la fenomenale tedesca, campionessa del mondo di Doha 2019, Malaika Mihambo, già vincitrice del Golden Gala nel 2019, a Roma, con un volo a 7,07 metri.