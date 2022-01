Il 2022 di Mondo Duplantis

Il fenomeno del salto con l'asta si è trasferito a vivere nella sua Svezia

Armand Mondo Duplantis, specialista svedese del salto con l’asta, è stato certamente l’atleta simbolo dell’atletica nel 2020 grazie ai suoi due straordinari record del mondo, quello al coperto del 15 febbraio a Glasgow con 6,18, che peraltro superava di 1 cm quello da lui realizzato a Torun una settimana prima, e quello all’aperto con 6,15 ottenuto nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, all’Olimpico di Roma il 17 settembre.

Nel 2021 Mondo ha sicuramente confermato il suo immenso talento, vincendo gli Euroindoor a Torun, le Olimpiadi a Tokyo e il Trofeo della Diamond League a Zurigo, anche se per ironia della sorte, in considerazione del fatto che ha perso solo una gara in due anni, nelle sue competizioni l’interesse per lui è quasi solo concentrato verso la fine quando, rimasto da solo, prova a saltare 6,19 per un nuovo primato che, ovviamente, non è facilissimo da raggiungere.

Armand, in ogni caso, è più concentrato che mai sulla preparazione per il 2022 che lo vedrà impegnato su tre grandi eventi in cinque mesi: i Campionati del Mondo Indoor di Belgrado (18-20 Marzo), i Campionati del Mondo outdoor di Eugene (15-24 Luglio) e i Campionati Europei outdoor di Monaco di Baviera (15-21 Agosto).

Duplantis ha subito di recente un piccolo intervento chirurgico ad un occhio, con una procedura veloce e indolore, che potrebbe ulteriormente aiutare il campione olimpico di salto con l’asta a vincere i tre titoli internazionali disponibili, ed anche a migliorare i suoi primati.

Finora l’astista, infatti, era costretto a mettere le lenti a contatto quando saltava ma era preoccupato che questo potesse creargli qualche problema durante una competizione importante e, d’altra parte, saltare senza non era possibile perché la vista sarebbe stata sfocata.

“La mattina dopo l’intervento, ho avuto la sensazione di svegliarmi in un mondo nuovo. Ora è tutto facile. E’ semplicemente un sollievo”, ha dichiarato Duplantis al quotidiano svedese Aftonbladet.