I racconti dei mondiali di cross di Belgrado

Tutto l'approfondimento sul massimo evento dell'anno di corsa campestre

Beatrice Chebet e Jacob Kiplimo si sono confermati campioni del mondo di corsa campestre sul percorso del Parco dell’Amicizia di Belgrado in una giornata di caldo estivo con una temperatura di 25°C in un sabato della vigilia di Pasqua in terra serba, che non ha regalato grandi sorprese a livello di medagliere con il solito dominio incontrastato del Kenya, vincitore di sei ori, due argenti e tre bronzi precedendo l’Etiopia con 2 ori, sei argenti e due bronzi e l’Uganda con un oro, un argento e tre bronzi, mentre la Gran Bretagna ha difeso l’onore dell’Europa con il bronzo nella staffetta mista.

La medaglia di bronzo dei 5000 metri di Budapest 2023, Chebet, ha difeso il titolo mondiale di cross vinto a Bathurst tagliando il traguardo in 31’05 con tre secondi di vantaggio sulla connazionale Lilian Kasait Rengeruk, che ha vinto l’argento in 31’08, mentre Margaret Chelimo Kipkemboi, medaglia d’argento sui 5000 metri ai Mondiali di Doha 2019 e bronzo sui 10000 ai Mondiali di Eugene 2022, ha completato il podio tutto keniano in 31’09.

Chebet è diventata la prima atleta a vincere due titoli mondiali di cross consecutivi dai tempi della leggendaria Tirunesh Dibaba nel 2006 con Il Kenya che ha ripetuto il “clean sweep” di sei atlete nelle prime sei posizioni dell’edizione di Kampala 2017 grazie a Emmanuel Anyango che ha tagliato il traguardo in quinta posizione in 31’24” davanti alla primatista mondiale dei 10 km su strada Agnes Ngetich con 31’27.