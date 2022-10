I momenti migliori del Continental Tour 2022

© ufficio-stampa

Nell’ambito delle statistiche e dei ricordi in merito alle più importanti manifestazioni di atletica della stagione in pista appena conclusa, per quanto riguarda gli eventi di un giorno, dopo aver ricordato quelli legati al più importante circuito mondiale della Diamond League, va certamente evidenziato quello del World Athletics Continental Tour 2022 che, pur avendo di fatto un prestigio oltre che un montepremi globale inferiore, ha visto spesso la partecipazione di tanti tra i più celebri atleti di tutti i continenti che si sono sfidati in competizioni avvincenti. Mai come quest’anno il numero globale dei protagonisti è stato così elevato, per un totale di 11.793 atleti provenienti da 159 Paesi, i quali hanno gareggiato in un programma ampliato che ha visto disputarsi meeting in tutti i continenti. Nel circuito, che è suddiviso in quattro differenti livelli, Oro, Argento, Bronzo e Challenger, caratterizzati ciascuno da diversi premi assegnati ai vincitori, sono stati stabiliti 2 record continentali e 118 record nazionali, mentre sono state realizzate 2396 migliori performance personali.