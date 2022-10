I finalisti del premio Fair Play di World Athletics

© Getty Images

Anche quest’anno, alla fine di tutta la stagione in pista, le massime federazioni internazionali conferiranno una serie di riconoscimenti agli atleti e atlete che si siano maggiormente distinti e ricordiamo tra l’altro, ancora una volta, come il prossimo 22 ottobre si terrà a Tallinn, in Estonia, la serata finale dei Golden Tracks, la cerimonia annuale che assegnerà i premi per i migliori sportivi europei di atletica dell’anno, sia nella categoria assoluta che in quella delle stelle emergenti e, tra queste, è in lizza anche l’azzurro Mattia Furlani. Gli Oscar per i migliori atleti e atlete del mondo saranno invece assegnati a dicembre ma intanto, World Athletics, ha fatto conoscere ieri i nomi dei finalisti per un altro riconoscimento, molto più etico che tecnico, vale a dire quello che vuole evidenziare coloro che si siano particolarmente messi in evidenza per un gesto di grande generosità ed eleganza, il Premio Fair Play 2022 del CIFP di cui ieri sono stati annunciati i candidati e le candidate.