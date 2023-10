Guerra domina sui 10 km dell’incontro internazionale under 23 di Trieste

L’etiope Edris si aggiudica la Corsa dei Castelli per gli assoluti

Nell’incontro internazionale under 23 di corsa su strada disputato a Trieste, bella vittoria individuale del 22enne Francesco Guerra, quest’anno argento sui 10000 metri in pista dei campionati europei promesse di Espoo in Finlandia, il quale ha dominato la prova sui 10 km e ha anche trascinato alla vittoria la squadra azzurra maschile.

Sempre in testa al gruppo dal secondo chilometro per poi andare in fuga prima di metà gara, il romano ha chiuso con il crono di 30’11 e un ampio il margine nei confronti del francese Baptiste Guyon, secondo in 30’50, con in terza posizione il bellunese Francesco Da Vià con 30’59, mentre tra gli altri azzurri sesto posto per Konjoneh Maggi in 31’21 e decimo per Nicolò Gallo con 31’42.

La classifica finale a squadre nazionali ha dunque visto l’Italia primeggiare con un punto di vantaggio sulla Francia,10 contro 11, al termine di un testa a testa che si è risolto soltanto nell’ultimo chilometro in salita e con vento contrario, sul caratteristico tracciato dal castello di Miramare a quello di San Giusto, mentre più staccate si sono piazzate la Svizzera in terza posizione con 28 punti e la Grecia in quarta con 38.