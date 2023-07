Grande oro di Erika Saraceni nel triplo degli Eyof a Maribor

La 17enne saltatrice azzurra trionfa migliorandosi di 55 centimetri con 13,42

L’Italia ha conquistato la prima medaglia d’oro nel Festival Olimpico della Gioventù Europea di Maribor in Slovenia grazie alla strepitosa prestazione di Erika Saraceni che, nel salto triplo donne, ha dominato la gara chiudendo con un eccellente 13,42 al sesto salto che rappresenta anche il suo personale battuto di 55 centimetri.

Strepitosa la condotta di gara dell’azzurra che va subito in testa, già migliorandosi sino a 13.11 con il secondo salto, poi rafforza la sua posizione di testa al quinto con un altro progresso sino a 13.22, ma all’ultima prova viene superata dalla polacca Olga Szlachta che fa un balzo a 13,29 che sembra dovere chiudere la partita e invece, con una freddezza e determinazione da grande campionessa, Erika fa il capolavoro della giornata saltando all’ultimo tentativo la misura di 13.42 per la sua gioia e quella di tutto lo staff italiano presente.

Da evidenziare come per Saraceni, figlia dell’ex specialista dei 400 metri Enrico che è stato membro della staffetta azzurra del miglio oltre che atleta master con un palmares internazionale straordinario, questa misura rappresenti pure il record italiano allieve che apparteneva a Ottavia Cestonaro con 13,32 dal 2012 e il miglior viatico per la prossima futura esperienza, peraltro molto impegnativa, in quanto Erika sarà impegna dal 7 al 10 agosto nei Campionati Europei under 20 di Gerusalemme contro atlete più grandi di lei di 1 o 2 anni.