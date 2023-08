Gli atleti per i Mondiali di Budapest

Tra due settimane inizia l'appuntamento iridato in Ungheria

In attesa di leggere nei prossimi giorni l’elenco ufficiale di tutti i convocati per la formazione azzurra che volerà in Ungheria a Budapest, per la diciannovesima edizione dei campionati mondiali di atletica che si svolgerà dal 19 al 27 agosto, vediamo nel dettaglio quali sono gli uomini che hanno acquisito il diritto alla partecipazione delle gare individuali, dedicando la copertina all’unico che si è qualificato grazie alla wild card riservata ai campioni in carica, vale a dire Massimo Stano che l’anno scorso ha trionfato sulla 35 km di marcia dopo aver conquistato il titolo olimpico della 20 a Tokyo 2021.

Sono 31 gli azzurri, e di questi come per le donne in due avrebbero la possibilità di partecipare a due diverse discipline a cominciare proprio da Stano nelle due distanze della marcia, ma anche Yeman Crippa che ha ottenuto il minimo richiesto per la maratona ma certamente non la disputerà, concentrandosi solamente sui 10000 metri di cui è campione europeo e si è qualificato grazie alla classifica del ranking.

La gara che, come sempre, attirerà la massima attenzione di tutto l’evento sarà quella dei 100 metri dove dovrebbe esserci, e la recente convocazione per il raduno delle staffette che sarà dal 7 al 12 agosto prossimo lo conferma, il campione olimpico ed europeo Marcell Jacobs, reduce da una stagione all’aperto molto travagliata, le cui reali condizioni di salute e di forma non sono assolutamente prevedibili pur se appare quasi impossibile che possa realmente competere al massimo delle sue possibilità.