Gidey punta decisa al record del mondo a Valencia

La fenomenale atleta etiope non nasconde le sue ambizioni al debutto sulla maratona

La fondista etiope Letesenbet Gidey e il suo connazionale Tamirat Tola saranno le principali stelle, al femminile e maschile, della 42esima edizione della Maratona di Valencia, evento del World Athletics Elite Platinum Label, che si disputerà domani mattina nella città spagnola ormai definita da tempo la Ciudad del Running, questo grazie al fatto di essere stata palcoscenico negli ultimi anni di una serie di record mondiali, nei 5.000 metri in pista e nella mezza maratona femminile, nonché nei 10 km su strada e nei 10.000 metri maschili dell’anello.

La 24enne Gidey alla sua ancor giovane età vanta già un palmares straordinario fatto di ben 4 primati del mondo, 5.000 e 10.000 metri in pista con 14’06″62 e 29’01″03, 15 km su strada con 44’20, e infine mezza maratona dove vanta un sensazionale 1h02’52 realizzato proprio a Valencia nell’ottobre 2021, che fa veramente ben presagire nell’ottica di un risultato sensazionale per la gara di domani sui 42,195 km.

Letesenbet, che in questa stagione ha conquistato il suo primo titolo mondiale assoluto sui 10.000 metri di Eugene in Oregon, dopo l’argento di Doha 2019 e il successivo bronzo delle Olimpiadi di Tokyo sempre sulla stessa distanza, sarà al suo debutto sulla maratona ma, nonostante l’incognita che sempre vi può essere per un atleta che sperimenta per la prima volta questa gara, esistono fondati motivi per credere che, se le condizioni climatiche saranno come sembra favorevoli, per l’etiope nulla possa essere precluso, a partire dal miglio crono di esordio per una debuttante che appartiene alla sua connazionale Almaz Ayana, con il tempo di 2h17’20 ottenuto ad Amsterdam in ottobre, per arrivare anche ad attaccare il primato del mondo della keniana Brigid Kosgei, che corse in 2h14’04 a Chicago il 13 ottobre 2019.