Gelindo Bordin l’unico Re italiano di Boston

Il World Athletics Elite Platinum Label, il circuito delle grandi corse internazionali d’autunno, è in pieno svolgimento e, dopo le prime due tappe europee di Berlino e Londra, si approda negli Stati Uniti dove si correranno tra domenica 10 e lunedì 11 ottobre ben due maratone, una dietro l’altra per i vari rinvii causati dal Covid, prima la Chicago Marathon e poi la Boston Marathon il giorno dopo. Prima di entrare nei prossimi giorni nei consueti approfondimenti sui partecipanti e sui favoriti di queste due gare vogliamo ricordare come la Maratona di Boston sia la più antica corsa sui 42,195 chilometri visto che la prima edizione, ispirata dal successo delle prime Olimpiadi dell’era moderna tenutesi nel 1896, venne disputata nel 1897, dapprima come manifestazione di rilievo locale e poi, gradatamente, attirando atleti provenienti da tutti gli Stati Uniti e infine da tutto il mondo.