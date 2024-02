Furlani debutta a Stoccolma per riprendere a volare

In gara anche Bruni e Molinarolo nell'asta donne

Mattia Furlani, il fenomenale saltatore in lungo che compirà 19 anni il 7 febbraio prossimo, debutterà oggi nella nuova stagione e in particolare in quella al coperto, nel Folksam Grand Prix di Stoccolma classificato quale meeting Bronze del World Indoor Tour, a distanza di 5 mesi dopo l’ultima presenza in Diamond League a Zurigo, con cui ha completato un 2023 illuminato dall’8,24 di Hengelo e dal titolo europeo under 20 di Gerusalemme.

L’azzurro sarà in pedana nel pomeriggio, con inizio alle 16.10, e troverà subito sulla sua strada grandi avversari quali su tutti lo svedese Thobias Montler, vicecampione del mondo al coperto con il personale di 8,38 a Belgrado, in top 8 ai Giochi di Tokyo e ai Mondiali di Budapest, nonché argento europeo a Monaco, ma anche il portoghese Gerson Baldé fresco di 7,99, stessa prestazione realizzata lo scorso anno da Furlani, proprio a Stoccolma e che rappresenta il limite continentale riconosciuto per gli juniores.

Attenzione anche alla pedana dell’asta a Stoccolma dove saranno in azione le due azzurre di punta, la primatista nazionale Roberta Bruni reduce da un doppio 4,53 nelle prime uscite dell’anno, ed Elisa Molinarolo, nona ai Mondiali di Budapest, ma grande interesse anche sui blocchi dei 60 metri dove si presenterà Chituru Ali, grande talento che l’anno scorso ha avuto una stagione molto travagliata, ma che è tornato molto bene con un doppio 6″63 nel debutto di sabato scorso a Lodz.