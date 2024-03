Fortunato campione italiano sui 20 km di marcia

SPRINT NEWS

Altro trionfo per il marciatore di Andria che in Ciociaria non sbaglia di nuovo

Secondo titolo italiano consecutivo sui 20 km di marcia per Francesco Fortunato, il quarto in totale su tale distanza e il sedicesimo da assoluto tra aperto e indoor, che sulle stesse strade dell’edizione dell’anno scorso a Frosinone si è imposto facilmente senza forzare con il crono di 1h22’15, replicando la vittoria del campionato nazionale al coperto di due settimane prima, quando aveva vinto nei 5000 del PalaCasali di Ancona in 18’25″15.

Al secondo posto nella gara Riccardo Orsoni che ha ritoccato il suo primato con il tempo di 1h22’50 mentre è riuscito a salire sul terzo gradino del podio Michele Antonelli, vicino al personale con 1h23’04 su un percorso impegnativo in una mattinata molto ventosa.

Quarto posto e titolo italiano under 23 per Emiliano Brigante in 1h23’36 togliendo in un solo colpo oltre due minuti e mezzo al proprio limite, ma è stato ancora maggiore il progresso di Diego Giampaolo, vent’anni compiuti da tre giorni, con il personale migliorato di oltre cinque minuti abbondanti con 1h23’44 per arrivare quinto nella gara assoluta e secondo tra le promesse, mentre è sesto Andrea Agrusti in 1h23’54, davanti a Gabriele Gamba terzo degli under 23, anche lui al personale con 1h25’03 e ad Andrea Cosi ottavo in 1h25’08.