Femke Bol regina assoluta degli Europei di Monaco

Per l'olandese fantastica tripletta di medaglie d'oro grazie alla staffetta 4x400

La 25esima edizione dei Campionati Europei di atletica leggera, che si concluderanno questa sera a Monaco di Baviera, sarà ricordata soprattutto per la tripletta di medaglie d’oro della formidabile olandese Femke Bol capace di chiudere il traguardo vittoriosa, per la terza volta in quattro giorni in competizioni sul giro di pista dello stadio, grazie al successo di ieri nella staffetta 4×400 con il crono di 3’20″87, che ha rappresenta anche il nuovo record dei Paesi Bassi oltre a quello dei campionati.

Sensazionale quanto fatto dalla 22enne atleta, nata ad Amersfoort il 23 febbraio 2000, che ha corso ben 5 volte i 400 metri, che sono certamente una delle prove più massacranti da un punto di vista fisico e nervoso di tutte quelle dell’atletica, dalla mattina del 16 agosto sino alla sera del 20, realizzando nelle tre finali disputate oltre a due semifinali, sempre crono di altissimo rilievo tecnico quali il 49″44 sui 400 piani dell’altro record nazionale da lei ottenuto, il 52″67 sui 400 H che ha avvicinato di tanto il 52″03 del suo primato europeo e, infine, ieri sera l’ultima perla che ha regalato alle sue compagne di staffetta la gioia dell’oro continentale.