Femke Bol la regina olandese dei 400 ostacoli

La giovane atleta è ormai diventata l'orgoglio della sua nazione

La giovane fuoriclasse olandese Femke Bol ha concluso una stagione 2021 da favola nella quale ha vinto il doppio titolo europeo indoor sui 400 metri e nella staffetta 4×400 a Torun, il bronzo sui 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo, il trofeo della Diamond League nella finale di Zurigo, ma ha anche stabilito 13 primati nazionali sui 400 metri indoor e outdoor, sui 400 metri ostacoli e nelle staffette 4×400 indoor e mista.

Questi risultati le hanno permesso di vincere il premio di stella emergente di European Athletics nella serata di gala dei Golden Tracks celebrata a Losanna nello scorso ottobre.

Femke, 21 anni, è nata il 23 Febbraio 2000 ad Amensfoort e ha dimostrato il suo straordinario talento fin dalle categorie giovanili vincendo nove titoli nazionali (otto sui 400 metri e uno sui 400 ostacoli) under 18 e under 20 tra il 2015 e il 2019 e stabilendo primati olandesi giovanili su entrambe le distanze.

Nelle competizioni internazionali ha compiuto progressi costanti. Non superò il primo turno sui 400 ostacoli alle Giornate Olimpiche della Gioventù Europea (EYOF) di Tiblisi 2015 quando aveva 15 anni per poi raggiungere le semifinali dei 400 metri piani agli Europei Under 20 di Grosseto 2017.

Nel 2019 Femke vinse due titoli olandesi di categoria sui 400 metri e sui 400 ostacoli e i 400 metri indoor ai Campionati nazionali a livello assoluto oltre a partecipare alle World Relays di Yokohama con la staffetta 4×400 olandese nella sua prima grande rassegna internazionale da senior.

Nel giugno di quell’anno Bol si impose sui 400 ostacoli al meeting di Ginevra in 55”94 qualificandosi per i Mondiali di Doha. Un mese più tardi trionfò sui 400 ostacoli agli Europei Under 20 nella città svedese di Boras in 56”25.