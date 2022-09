Fantini in evidenza nella prima giornata dei Campionati Societari

© Fidal/Colombo

Ieri prima giornata dell’ultimo grande appuntamento nazionale per l’atletica, la finale dei campionati societari in corso di svolgimento nell’impianto sportivo di Brescia intitolato a Gabre Gabric, con gli atleti impegnati a conquistare punti per il piazzamento della propria società sportiva ai fini della lotta per vincere lo scudetto italiano. Prima dell’inizio della mattinata conclusiva di oggi la classifica vede in testa al maschile, di un solo punto, Enterprise Sport & Service con 102 rispetto ai 101 di Athletic Club 96 Alperia per quella che dovrebbe essere una sfida incertissima sino all’ultima gara, mentre al femminile Atletica Brescia 1950 con 109 punti rispetto ai 99,5 di Bracco Atletica sembra avere un vantaggio molto più rassicurante in proiezione finale.