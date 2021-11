Faniel all’assalto della maratona di New York

Domenica la più famosa delle 42,195 chilometri nel mondo

Il primatista italiano della maratona Eyob Faniel, è sbarcato ieri negli Stati Uniti per partecipare, domenica, alla più prestigiosa e conosciuta maratona del mondo, quella di New York, che per lui avrà una particolare importanza visto che deve ritrovare la giusta fiducia dopo il risultato della gara olimpica di Sapporo, che non era certo stato all’altezza delle sue attese. Eyob si presenta a tale importantissima competizione dopo un doppio periodo di lavoro in altura, prima ad Asmara, in Eritrea, poi a Kapsabet (Kenya) con il suo nuovo allenatore Claudio Berardelli.

Per il 28enne azzurro è la seconda maratona dell’anno dopo il ventesimo posto delle Olimpiadi di Tokyo (e dopo il record italiano della mezza, 1h00:07 a Siena Ampugnano in febbraio). A New York troverà avversari di primissimo piano tra i quali spicca certamente il secondo di sempre in maratona, l’etiope Kenenisa Bekele, 2h01’41 due anni fa a Berlino, che proprio nella capitale tedesca ha corso tale distanza solo sei settimane fa, il 26 settembre, quando ha chiuso al terzo posto in 2h06’47